Börekçide mide bulandıran görüntü!

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İstanbul'da olay, dün gece Fatih Sirkeci’de bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin önünden geçen bir kişi, bir farenin börek tepsisinde gezdiğini fark etti.

CEP TELEFONUYLA OLAYI KAYDETTİ

İHA'da yer alan habere göre bu manzara karşısında şoke olan vatandaş, farenin tepsideki börek kırıntılarını yediğini görünce, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

BÖREK KIRINTILARIYLA KARNINI DOYURDU

Kapalı olan dükkanının vitrininden çekilen görüntülerde farenin tezgahta dolaştığı görüldü. Görüntülerde, farenin tezgahtaki tepsi içerisindeki börek kırıntılarını yiyerek karnını doyurduğu ve daha sonra tezgah üzerindeki diğer tepsilerin üzerinde dolaştığı yer aldı.

Öte yandan, dükkanda hijyen kurallarının da hiçe sayıldığı görüntülere yansıyor.