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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Borcumu ödeyeceğim' diyerek çağırdığı besiciyi vurdu

        İki koyun borcu tartışması kanlı bitti

        Adana'da 13 bin liraya veresiyeyle kurbanlık koyun aldığı 49 yaşındaki Basri Algın'ı borcunu ödeyeceğini söyleyen 51 yaşındaki Şahin Gök, boş arazide tabancayla ağır yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:33
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        'Borcumu ödeyeceğim' diyerek çağırdığı besiciyi vurdu
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        Adana’da Kurban Bayramı'nda borca iki koyun alıp ödemeyen bir kişi, parasını isteyen şahsı silahla vurarak yaraladı. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Olay, 22 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılık yapan Basri Algın (49), Kurban Bayramı’nda çiftçi Şahin Gök’e (51) veresiye 2 koyun verdi. Gök, tarlasındaki buğdayı hasat ettikten sonra 13 bin lira borcunu ödeyeceğini söyledi. Gök, geçen zamana rağmen ödeme yapmayınca Algın telefonla arayıp, parasını istedi. Gök, ödeme yapacağını söyleyip Algın’ı mahalledeki boş bir arsaya çağırdı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gök, belindeki tabancayı çıkarıp, Algın’ı sırt ve boynundan vurup, kaçtı.

        Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Algın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Gök, ifadesinde, “Bu yıl zarar ettiğimi söyledim. Bana saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim” savunması yaptı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanedeki tedavisi süren Algın’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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