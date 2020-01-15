15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un İnönü Mahallesi'nde bir kişi akşam saatlerinde plakası kapalı beyaz renkli bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Olayı görenler polisi aradı. Alarma geçen polis, aracı MOBESE üzerinden takip etmeye başladı. Araç bir yandan kameralarda izlenirken diğer yandan da cinayet masası ekipleri aracın peşine düştü.
POLİSLER GÜN BOYU ARACI ARADILAR
Enis Yıldırım'ın haberine göre, cinayet masası ekiplerinin sokak sokak aradığı araç gece yarısı bir iş merkezi önünde bulundu. Aracın plakasının bezle kapatıldığını gören polis, bezleri söktü. 61 BM …. plakalı aracı ilk görüldüğü Yavuz Selim Sahası önünden itibaren takibe alan polis, aracın sahibini araştırmaya başladı. Polis, aracın sahibinin, S.K. adlı kadın avukatın ofisinde olduğunu tespit etti.
POLİSLER AVUKATIN BÜROSUNU BASTI
Cinayet masası ekipleri avukatın ofisini bastı. Kapı açıldıktan sonra kaçırılan Ümit T.’nin yardım çığlıkları duyuldu. Hukuk bürosuna giren sivil polislere, “Bunlar beni dövüyor. Bana vurmayın" diye yalvaran Ümit T.’nin şoka girdiği belirlendi. Polis yüzü moraran ve kanayan Ümit T.’yi ofisten çıkarırken, bürodakileri gözaltına aldı.
İKİSİ TUTUKLANDI BİRİ SERBEST KALDI
Polis sorgusunun ardından adliye sevk edilen Ö.K. ve M.L.G. adlı iki şüpheli tutuklandı. Azmettirici olduğu iddia edilen B.K. adlı kadın ise hamile olduğu gerekçesiyle ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Alacak verecek yüzünden yaşanan olaya adı karıştığı iddia edilen avukat S.K. hakkındaki soruşturma savcılık tarafından yürütülecek. Bu arada ofiste iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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