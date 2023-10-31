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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borca batık şirketlere yönelik uygulama uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Borca batık şirketlere yönelik uygulama uzatıldı

        Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanının süresi 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:39
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        Borca batık şirketlere yönelik uygulama uzatıldı
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        Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

        Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2025'e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

        Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2024'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

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