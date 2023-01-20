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Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma şartları ve başvuru tarihleri neler?

Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Son dakika gelen bilgiye göre; devlete tüm borçlar ile adli ve idari cezalara yapılandırma imkanı yolda. Açıklamanın ardından borç yapılandırma başvurusunun nasıl yapıldığı ve şartlarının neler olduğu sorguluyor. İşte borç yapılandırma başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar...

Giriş: 20.01.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanın geleceği paketin çıkacağı haberinin gelmesiyle detaylar sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçirilecek. 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçları kapsayacak olan borç yapılandırmaya ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 borç yapılandırmasına dair bilgiler...

  • BORÇ YAPILANDIRMA İMKANI GELİYOR!

    Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

    HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre yapılacak düzenlemeyle vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

    Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.

  • YÜZDE 90'A KADAR BORÇLAR SİLİNEBİLİR

    Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilmesi beklenirken, yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de söz konusu olabilir.

  • BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER? 

    Devlete olan borçlar ve cezalara yapılandırma başvurularının nasıl yapılacağı ve şartlarının neler olduğu henüz belli olmadı. 

    Alınan bilgiye göre yeni Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olacak yapılandırma paketi pazartesi günü kabine toplantısında görüşülecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecek. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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