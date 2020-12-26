2021 VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI ÖDEMELERİ KAÇ TAKSİT?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Başvuruların ardından ilgili kurumlar kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırarak, ödenecek tutarı tebliğ edecekler.

Borçların anaparası her durumda tahsil edilecek. Gecikme faizi ve gecikme cezaları yerine, Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı konusunda ise kolaylık sağlanacak. Ekim 2016 tarihine kadar enflasyon makul seviyelerde seyrettiği için, o tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı gerçek Yİ-ÜFE artışları dikkate alınacak. Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemde enflasyon çok yüksek seyrettiğinden, yapılandırmayı cazip hale getirmek amacıyla Yİ-ÜFE artışı aylık 0.35 olarak kabul edilecek.

Mükelleflerden, bu şekilde hesaplanan enflasyon farkı ile anaparayı ödemeleri istenecek. Mükellefler 6, 9, 12 veya 18 aylık taksit tercihinde bulunabileceği gibi, ilk taksit veya ikinci taksit süresi içinde tamamını ödeyebilecekler.

Taksitle ödemeyi seçenler, taksit süresine göre belirlenen faizi ödeyecekler. Taksit faizi borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenlerde yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenlerde yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Taksitle ödenecek toplam tutarın hesaplaması, kurumun hesaplayacağı anapara ve enflasyon farkının katsayı ile çarpımıyla bulunacak. Örneğin, anapara ve enflasyon farkı 1000 TL olan kişi 6 ayda ödemeyi seçerse, ödeyeceği toplam taksitli tutar 1000 TL X 1.045 = 1045 TL olacak. Bu parayı 174.17 TL’lik 6 taksit halinde ödeyecek.

Aynı kişi 18 taksitte ödemeyi seçerse bu kez 1000 TL X 1.15 = 1150 TL’yi 63.89 TL’lik 18 eşit taksitte ödeyecek. Yıllık enflasyonun yüzde 10-12 seviyesinde olduğu dikkate alınırsa taksitle ödemeyi seçenler önemli bir avantaj elde edecek.