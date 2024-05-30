Borç vermediği için dayısını öldürdü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, borç isteyip olumsuz yanıt aldığı dayısını tabancayla vurarak öldürdü.
Şahintepe'nin Kurbanbaba Mahallesi'nde Ö.T, iddiaya göre dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi.
Ö.T, olumsuz yanıt almasının ardından üzerindeki silahla, tartıştığı Yıldız'a ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Burada yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.