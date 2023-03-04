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Borç - alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de Y.C.T. ve kardeşi Ö.F.T., borç- alacak nedeniyle tartıştığı T.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, çevredeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Giriş: 04.03.2023 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Borç - alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı
Alacak kavgasında tüfeğini ateşledi: 5 yaralı
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DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Toplu Taşıma Merkezi önünde meydana geldi.

Y.C.T ve Ö.F.T kardeşler, iddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi bulunan T.K. ile buluştu. Y.C.T., çıkan tartışma sonrası yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Olayda T.K. yaralanmazken, durakta otobüs bekleyen M.Ö., E.Ç., Y.Ç., E.K. ve Ş.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olay sonrası kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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