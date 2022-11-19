Herkesin çıkıp çıkıp gelmesi gereken bir yer. Zaten evlilerimiz, nişanlarımız buraları tercih ediyor. Tabiatın bize sunduğu bu güzellik tabloları aratmayacak kadar şahane bir görsellik var burada. Bence bu anı, bu mevsimde burayı kaçırmamalısınız” diye konuştu.