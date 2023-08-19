Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünden ismini alan, etrafında çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evlerin süslediği 1050 rakımlı doğa harikası göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.