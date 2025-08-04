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        Haberler Magazin Bora Gencer, trafik kazası geçirdi - Magazin haberleri

        Bora Gencer, trafik kazası geçirdi

        Şarkıcı Bora Gencer, trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Gencer; "Büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:06 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:06
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        Trafik kazası geçirdi
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        Bora Gencer, dün akşam saatlerinde ölümden döndü. Sosyal medya hesabından trafik kazası geçirdiğini duyuran müzisyen; hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak; "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" dedi.

        Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler de "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

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