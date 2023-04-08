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Bora Gencer: Müzik piyasasında vefa ve saygı kalmadı - Magazin haberleri

Bora Gencer: Müzik piyasasında vefa ve saygı kalmadı

Nişantaşı'nda görüntülenen Bora Gencer, müzik piyasında vefanın ve saygının kaybolduğundan dert yandı. Gencer, "Bu iş yüz metre değil. Bu iş bir maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" dedi

Giriş: 08.04.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bora Gencer, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. '8+1' adını verdiği arşivlik bir albümle sevenleriyle buluşan Gencer, projeye son anda giren Barış Manço'nun 'Müsadenizle Çocuklar' adlı şarkısının hikâyesini soran gazetecilere açıklamada bulundu.

  • "HADDİNİ BİLMEZ İNSANLAR VAR"

    Bora Gencer, "Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Mesleğinde saygısız olan, yeteri kadar çalışmadan bir şarkı söyleyip, kendini bir anda sanatçı gören bütün herkes için bu geçerli. Bu tarz insanlar her yerde var ama bizim meslekte artık ayyuka çıkmış durumda. Yıllarca müzik yapan insanlarla iki tane şarkı söyleyen insanı bir anda aynı kefeye koymak doğru bir şey değil. O dönemde de Barış ağabeyin şarkıyı yazarken sebebinin bu olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

  • "ÖNEMLİ OLAN FİNAL"

    Müzik piyasasında vefanın ve saygının kaybolduğundan dert yanan Gencer, "Yıllar geçtikten sonra seninle alakalı bir ürün konuşuluyorsa o zaman zaten sanatçı oluyorsun. Yoksa sen bugün çıkarsın, bir ay sonra kaybolursun, kimse yüzüne bakmaz... Önemli olan final... Bu iş yüz metre değil. Bu iş bir maraton. Ben de uzun mesafe koşucusuyum" ifadelerini kullandı.

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