"HADDİNİ BİLMEZ İNSANLAR VAR"



Bora Gencer, "Müzik piyasasında haddini bilmez insanlar var. Mesleğinde saygısız olan, yeteri kadar çalışmadan bir şarkı söyleyip, kendini bir anda sanatçı gören bütün herkes için bu geçerli. Bu tarz insanlar her yerde var ama bizim meslekte artık ayyuka çıkmış durumda. Yıllarca müzik yapan insanlarla iki tane şarkı söyleyen insanı bir anda aynı kefeye koymak doğru bir şey değil. O dönemde de Barış ağabeyin şarkıyı yazarken sebebinin bu olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.