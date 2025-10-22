Habertürk
        Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızı Suzan yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda

        Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızı Suzan, 4 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Alkan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla süreç hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:22
        Kızları yoğun bakımda
        SHOW TV’de yayınlanan Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmiş ve aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Suzan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Oben Alkan, paylaşımında kızları Suzan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek; "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.

        #bora akkaş
        #Oben Alkan

