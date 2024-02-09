BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak.