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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Bor Şeker kaç lot verdi, 'BORSK' ne zaman borsada işlem görecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Bor Şeker kaç lot verdi?

        Bor Şeker, 7-8-9 Şubat tarihlerinde 26,54 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesi, "Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Bor Şeker kaç lot verdi, 'BORSK' ne zaman işlem görecek?" Sorularını beraberinde getirdi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Bor Şeker lot dağıtım sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Bor Şeker'in 'BORSK' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:17
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        • 1

          Bor Şeker talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Bor Şeker halka arz kapsamında 70 milyon lot dağıtımı yapacak. Peki, "Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Bor Şeker kaç lot verdi, 'BORSK' ne zaman işlem görecek?" İşte Bor Şeker halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          BOR ŞEKER TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Bor Şeker A.Ş., toplamda 70 milyon TL nominal değerli paylarının satışını 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep topladı.

        • 3

          BOR ŞEKER HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Bor Şeker A.Ş. halka arzda paylar, 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunuldu ve bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım gerçekleştirecek.

        • 4

          BOR ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Bor Şeker halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 5

          BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı şu şekilde:

          2 milyon katılım: 21 lot (548 TL)

          2,5 milyon katılım: 17 lot (451 TL)

          3 milyon katılım: 14 lot (365 TL)

          3,5 milyon katılım: 12 lot (313 TL)

          4 milyon katılım: 10 lot (274 TL)

        • 7

          BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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