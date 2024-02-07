Bor Şeker halka arz oluyor! Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?
Bor Şeker A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başladı. Toplamda 70 milyon lotun dağıtılacağı Bor Şeker halka arz hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için "Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalar veriyor?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 'BORSK' hisse adıyla işlem görecek Bor Şeker halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı hakkında bilgiler...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olurken, halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Peki, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, Bor Şeker halka arz tarihleri...
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BOR ŞEKER HALKA ARZ TALEP TOPLUYOR!
Bor Şeker A.Ş., toplamda 70 milyon TL nominal değerli paylarının satışını 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleştirecek.
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BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Bor Şeker A.Ş. halka arzda paylar, 26,54 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım gerçekleştirecek.
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BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı uygun olmayacak.
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BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası pay dağımı şu şekilde:
2 milyon katılım: 21 lot (548 TL)
2,5 milyon katılım: 17 lot (451 TL)
3 milyon katılım: 14 lot (365 TL)
3,5 milyon katılım: 12 lot (313 TL)
4 milyon katılım: 10 lot (274 TL)
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BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
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Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
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