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        Haberler Ekonomi Borsa Bor Şeker halka arz ne zaman talep toplayacak? Bor Şeker kaç lot verir ve hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Bor Şeker A.Ş. halka arzı onaylandı! Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir?

        Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcılar, Bor Şeker halka arz hisse fiyatını, katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırıyor. Halka açıklık oranı yüzde 29,17 olarak belirlenen Bor Şeker halka arz toplamda 70 milyon lot dağıtacak. İşte, "Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:36
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş. yakında talep toplamaya başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar için "Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          BOR ŞEKER HALKA ARZ OLUYOR!

          Bor Şeker A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Bor Şeker halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          BOR ŞEKER HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

          Bor Şeker A.Ş. halka arzının büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 29,17 olarak belirlenirken hisse fiyatı 26,54 TL'den satılacak.

        • 4

          BOR ŞEKER HANGİ BANKALARDA VAR?

          Bor Şeker'in halka arzı, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.

        • 5

          BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

        • 6

          BOR ŞEKER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Bor Şeker’in katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin net bilgi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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