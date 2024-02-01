Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş. yakında talep toplamaya başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar için "Bor Şeker halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...