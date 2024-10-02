Bor'da çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan şenlik
Niğde'nin Bor ilçesinde "Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş" sloganı ile "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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Niğde'nin Bor ilçesinde "Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş" sloganı ile "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
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Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği öğrenciler ve ilçe protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.
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Çocukların dijitalden uzaklaşarak oyunlar oynaması, arkadaşlıklar edinmesi ve geleneksel oyunların yaşatılmasının hedeflendiği proje kapsamında yapılan şenlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.
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Hazırlanan proje kapsamında kurulan oyun alanında, öğrenciler ve katılımcılar kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku, parkur gibi birbirinden farklı oyunları deneyimledi.
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