Bongkrek asidi nedir? Bongkrek asidi öldürücü mü? Soruları Çin'de yaşanan facianın gündeme gelmesinin ardından merak konusu oldu. Peki, Bongkrek asidi nasıl oluşur? İşte detaylar...
ÇİN'DE BONGKREK ASİDİ CAN ALDI!
Çin’in Jixi şehrinde bir aile faciası yaşandı. Akşam yemeğinde bir araya gelen aile üyeleri, bir çeşit noodle (Çin eriştesi) yemeği olan ‘Suantangzi’ hazırladı.
12 kişilik ailede üç çocuk yemeğin tadını beğenmedikleri için yemeyi reddederken, büyük bir faciayı da kılpayı atlatmış oldu. Yemekten kısa süre sonra fenalaşan diğer aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.
Dolapta bir yıldır bekletildiği öğrenilen ev yapımı noodle içinde Bongkrek asidi oluştuğu ve 9 kişinin bundan zehirlendiği tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 kişi hayatını kaybetti.
BONGKREK ASİDİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?
Heilongjiang Hastalık Önleme Merkezi’nde Gıda Güvenliği uzmanı olan Gao Fei, Bongkrek asidi zehirlenmelerinin bir panzehiri bulunmadığını ve ölüm oranının yüzde 40 ile yüzde 100 arasında değiştiğini söyledi.
Yemeği yedikten sonra oluşan belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, terleme ve halsizlik olduğunu belirten Fei, “En nihayetinde durum komaya kadar ilerliyor. Karaciğer, böbrek, kalp ve beyin gibi pek çok organı etkiliyor. 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor” dedi.
BONGKRERK ASİDİ NEDİR?
Bongkrek asidi, fermente hindistancevizi veya Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans bakterisi tarafından kontamine olmuş mısırda üretilen bir solunum toksinidir.
Bileşik oldukça zehirlidir çünkü mitokondriyal ADP / ATP taşıyıcısı olarak da adlandırılan ADP / ATP translokazını inhibe eder ve ATP'nin hücrenin geri kalanına metabolik enerji sağlamak için mitokondriyi terk etmesini önler. ADP / ATP translokazına bağlanan bongkrek asidin yapısı 2019'da anlaşılmıştır.
İçeriğinde hindistan cevizi olan tempe bongkrek adlı ürün yaşanan ölümlerden sonra Endonezya'da yasaklanmıştır. Mozambik'teki bir cenazede içilen kontamine olmuş biranın içindeki bongrek asit, 75 ölüm vakası ve 200'den fazla insanı hastanelik etmesiyle kayda geçmiştir.
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