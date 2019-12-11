44 yaşındaki Theron kendisi ve meslektaşı Renee Zellweger hakkında "rol bulmak için benimle birlikte oldular" iddialarını ortaya atan Weinstein'e ateş püskürmüştü. Theron, yapımcının yalan söylediğini ne kendisinin ne de Zellweger'in onunla birlikte olmadığını söylemişti.



Harvey Weinstein'ın "yalancı" olduğunu söyleyen Theron, New York Times'a verdiği demeçte yapımcının "kadınları birbirine düşürdüğünü" ileri sürmüştü.