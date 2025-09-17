Bombalı tuzak kuran oğlundan şikayetçi olmadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak için babası Mehmet E.’yi (47) bombalı tuzak kurup öldürmeye çalışan Polat E. ile ona yardım eden 3 arkadaşı hakim karşısına çıktı. Polat E. babasını korkutmak için ses bombası hazırlattığını öne sürerken, baba Mehmet E. sanıklardan şikayetçi olmadı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Haziran 2024’te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; ağabeyi R.E.’nin kendisine kötü davrandığı iddiasıyla nefret besleyen Polat E., mirastan da pay almak amacıyla babası Mehmet E.’yi öldürmek için arkadaşı Abas A. ile birlikte plan yaptı.

Berkant K.’nin kurduğu bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.’nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.’nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Şüpheliler hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Polat E.'nin ağabeyi R.E'ye kendisine kötü davrandığı iddiasıyla nefret beslediği, babasını miras almak için öldürmeye karar verdiği, sanıklardan Abas A.'nın da buna destek vererek dinamit temin ettiği, Baran A.'nın düzenekli bombayı araca bıraktığı, Berkant K.'nin ise uzaktan kumandalı düzeneği kurarak suça yardım ettiği belirtildi. İddianamede, "Mağdur Mehmet E., saat 23.05 sıralarında ikametinden çıkarak aracına bindi, aradan 2 dakika geçtikten sonra poşetle araçtan inerek ikametine gitti. Mehmet E., ikametten elindeki poşetle çıktı ve poşeti aracının karşısındaki metruk binaya bıraktı. Daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin bulunduğu araç ise olay yerinden ayrılarak müştekiyi takip etti. Bu esnada şüphelilerin müştekinin bombanın bulunduğu poşeti fark edip metruk binaya bıraktığını bilmedikleri için eylemi gerçekleştirmek adına müştekinin geçeceği tüm duraklarda bekledikleri belirlendi. Tüm duraklarda yanlarında bulunan kumandaya basarak eylemi gerçekleştirmeye çalıştıkları ancak herhangi bir patlamanın yaşanmaması üzerine sanık Polat E., diğer sanıklar Baran A. ve Abas A.'yı evlerine bırakarak kendi evine geçti. Saat 00.30 sıralarında Mehmet E., aracıyla tekrar eve geldi, park ettiği aracından indi. Polat E.'nin babasının geldiğini fark etmesi üzerine kumandaya bastığı esnada ikametlerinin karşısında bulunan bombanın bırakıldığı metruk binada patlama meydana geldi. Bombanın bulunduğu poşetin son anda fark edilerek metruk binaya bırakılmasıyla şüphelilerin üzerine atılı eylemi teşebbüs aşamasında kalmıştır. Şüpheliler Polat E., Abas A., Baran A. ve Berkant K.'nin öldürmek amacıyla müştekinin aracına bomba bırakmaları 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturmuştur. Sanıkların bomba yapımında kullanmak için ağır patlayıcı maddeyi satın almak ve bulundurmak suretiyle 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçunu işledikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur" ifadeleri yer aldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ İddianame, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, bugün 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu Polat E., salonda hazır bulunurken, Abas A., Baran A. ve Berkant K. ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmaya ayrıca mağdur baba Mehmet E. de hazır bulundu. ‘AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, SADECE KORKUTUP MALINA ZARAR VERMEK İSTEDİM’ Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Abas A., Baran A. ve Berkant K., kollukta verdikleri ifadelerini tekrar ettiklerini belirtti. Sanık Polat E. ise savunmasında, babasını öldürmeyi planlamadığını, sadece korkutmak amacıyla ses bombası hazırlattırdığını, amacının babasının malına zarar vermek olduğunu belirterek, “Ses bombası olduğunu düşündüğüm düzeneği poşet içerisinde minibüse yerleştirdiler. Zaman zaman babamla tartıştığım için ve ağabeyimin tarafını tuttuğunu düşündüğüm için babamı korkutmak istedim. Amacım asla öldürmek değildi, sadece korkutup malına zarar vermek istedim” dedi.

Sanık Abas A. ise savunmasına ek olarak Polat E.’nin sürekli evdeki durumunu kendisine anlattığını, kendisinin söz konusu olayı para karşılığı yapmadığını öne sürdü. DURUŞMA ERTELENDİ Sanık avukatları ise müvekkillerinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu, tutukluluk süresinin dikkate alınarak tahliyelerini talep etti. Baba Mehmet E. ise minibüse bindikten sonra poşeti gördüğünü, içinde yanan ışığı gördükten sonra alıp güvenli bir yere bıraktığını, daha sonra patladığını, korkutmak amacıyla düzeneğin hazırlandığını bildiğini ve şikayetçi olmadığını söyledi. İddia makamı ise bu aşamada adli tedbirlerin yetersiz kalacağını, bu yüzden tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı, 14 Kasım’da erteledi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.