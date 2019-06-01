Zanlılar sorgulanıyor



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye''nin İdlib ilinde terör örgütü DEAŞ'ın ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu öne sürülen F.H. ve M.H.'nin yasa dışı yollardan Adana'ya geldiğini belirledi.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'de bombalı eylem yapacağı değerlendirilen zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede zanlıların Onur Mahallesinde iki ayrı evde saklandığını tespit edilerek baskın düzenlendi. Zırhlı araçlarla evin etrafını saran polis, uzun namlulu silahlarla eve giriş yaptı.

Terör polisi evde ve çevresinde emniyeti aldıktan sonra hassas burunlu bomba köpekleriyle evde arama yaptı. Ancak yapılan aramada evde bomba bulunamadı. Polis, evdeki dijital malzemelere el koydu. Yakalanan iki zanlı, emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflarda ortaya çıktı.