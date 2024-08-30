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        Haberler Gündem Güvenlik Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

        İstanbul'da, yasa dışı yollarda geldiği Türkiye'de bombalı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:25
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        Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

        Suriye'de bomba yapımı ve saldırı eğitimi alan bir şüphelinin yasa dışı yollarla İstanbul'a geldiğini belirleyen ekipler, zanlı C.A.Y'yi teknik ve fiziki takiple 24 saat izlemeye aldı.

        Şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, Bağcılar'da belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        #DEAŞ
        #Terör
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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