Bomba imha uzmanı gazi, vatan nöbetine maske dikerek devam ediyor - KAYSERİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Aralık 2015'te bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan bombayı imha ederken, teröristlerin açtığı ateş neticesinde yaralanarak gazi olan Bozdağ, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine evinde yaklaşık 4 bin maske dikerek, katkı sağladı.Bir yıl önce marketten satın aldığı dikiş makinesiyle hobi olarak bir şeyler dikmeye başlayan Bozdağ, Kovid-19 mücadelesine destek vermek için maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.Mesut Bozdağ, AA muhabirine, herhangi bir beklentisi olmadan vatan hizmeti yaparcasına maske diktiğini söyledi.Görev yaparken hep maske ve eldiven kullandığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:"Maskenin kutusunu 300-500 lira yapanlar olunca ben de bunu evde dikerim diye düşündüm. Devletimizin emeklilere verdiği bayram ikramiyesi vardı. Ben de aldım. İstanbul'dan vatandaşın birinden maske kumaşı buldum. Bursa'dan lastik temin ettim ve maske dikmeye başladım. Yaklaşık 4 bin maske diktim. Bunları vatandaşlara dağıtım. Diktiğim maskelerden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Nevzat Bey'e götürdüm. Hem duygulandı hem de hoşuna gitti. Kendilerine de bir dikim atölyeleri varsa gönüllü olarak çalışabileceğimi ilettim. Herhangi bir maddi manevi beklentim olmadan maske dikebileceğimi söyledim. Şimdi, bana kumaş, lastik temin ediyorlar ben de evde dikiyorum, paketliyorum götürüp kendilerine veriyorum."Bozdağ, hobi olarak başladığı dikişin bu süreçte faydasını gördüğünü belirterek, "Evde boş oturmaktansa devletime, vatanıma bir faydam olsun istiyorum. Bu süreç devam ettiği sürece bana kumaş sağlandığı müddetçe zevkle maske dikeceğim." diye konuştu.- "Son nefesimi verene kadar devletime hizmet etmeyi isterim"Şark hizmetinin süresinin dolmasına rağmen Şırnak'taki görevine gönüllü devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:"2015'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde askeri tim ile yürüttüğümüz görev sırasında bombaya müdahale ederken sağ omzumdan 3 kurşun yedim. Daha sonrasında belden aşasına roket yedim, üzerime roket attılar. Öldürmeyen Allah öldürmedi. 4 senedir gaziyim. Malulen emekliyim. Ölene kadar, son nefesimi verene kadar devletime, milletime, vatanıma hizmet etmeyi isterim. Vatana illa silahla, nöbetle hizmet edilmez. Devlete en iyi hizmet, yaptığın işi en iyi yapmaktan geçer. Ben burada kendimce hijyenini sağlayıp temiz bir ortamda maske dikip teslim ediyorum. Elimden gelen imkan bu. Şimdi de böyle hizmet ediyorum."
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