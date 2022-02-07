Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi'nin düzenlendiği 'Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği, bu yıl 7'inci kez katılımcılarını ağırladı. Kış koşullarında araç sürüş eğitimlerinin verildiği etkinlikte, buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde 'Temel Eğitim', 'Drift' ve 'Yarış Pisti' olmak üzere toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi.

Çıldır Gölü üzerinde hazırlanan parkurda, Borusan Otomotiv'in distribütörlüğünü yürüttüğü markaların otomobilleri görev aldı.

Bu kapsamda, BMW’nin yüksek performanslı otomobillerini içeren M ailesinden M8 Competition Coupé, M4 Competition Coupé ve M240i xDrive Coupé modelleri ile birlikte 420i Coupé, 320i ve Mini Countryman ALL4 JCW modelleri etkinlikte boy gösterdi.

BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde söz konusu otomobillerin hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetleri test edildi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında off-road sürüşleri de düzenlendi. Kısır Dağı’ndaki off-road parkurunda yine BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde Land Rover'ın Defender modeli ile kar sürüşleri gerçekleştirildi.

MOTOR SPORLARINA GENÇ SPORCULAR KAZANDIRIYOR

Çıldır'daki etkinliğe imza atan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi, 2008 yılında kurulan ve 13 yılda ulusal ve uluslararası platformlarda 18 şampiyonluk elde eden BOM'un deneyimlerini aktarmak amacıyla 2015 yılından bu yana çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Akademi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu lisanslı eğitim kurumu olarak hizmet veriyor.

Öte yandan, akademi haricinde BOM bünyesinde, BOM yarış takımı, BOM Karting ve BOM E-Team gibi motor sporlarının farklı kulvarlarında da faaliyetler yürütülüyor. BOM yetkilerinin verdikleri bilgilere göre, e-spor endüstrisinde yer almak ve bu alanda Türkiye’yi temsil etmek amacıyla kurulan BOM E-Team 2018 yılında hayata geçerken, BOM Karting ise, motor sporlarına genç sporcular kazandırmak ve bu sporun alt yapısının gelişmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılında kuruldu.

Tüm faaliyetlerini Mart 2021’den bu yana Borusan Otomotiv bünyesinde gerçekleştirdiği bildirilen BOM, 2021'de GT4 Avrupa Serisi’nde toplam 10 kupa kazanırken, BMW Motorsport tarafından BMW markasıyla dünya çapında yarışan takımların değerlendirildiği “BMW Sports Trophy” organizasyonunda da 88 takımın arasından 10'uculuk ödülünü almıştı.

GT4'TE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYİ SÜRDÜRECEK

BOM'un, son yıllarda pistlere taşıdığı genç pilotlar ile de dikkatleri üzerine topladığı söylenebilir. Formula 2'de yarışacak ilk Türk olan 24 yaşındaki genç pilot Cem Bölükbaşı, pistlere ilk kez BOM ile çıkmıştı.

2019 yılında GT4 Avrupa Serisi'nin iki ayağında BOM için yarışan genç pilot, GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında ise BOM takımı ile tüm sezon boyunca ter dökmüş ve sezonu Pro-AM klasmanında ikinci olarak tamamlamayı başarmıştı.

BOM'un, yeni sezonda da GT4 Avrupa Serisi'nde yer alarak Türkiye'yi temsil etmeyi sürdüreceğini aktaralım.