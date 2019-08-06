Boluspor yeni transferlerini tanıttı

06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni transferler Ozan Evrim Özenç, Mustafa Eskihellaç, Muenfuh Sincere Seth, Sandro Ferreira Andre Nascimento (Dodo) ve İsmail Konuk için kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde imza töreni düzenlendi.
Kulüp başkanı Necip Çarıkcı, törende yaptığı konuşmada, transferde sona yaklaştıklarını belirterek, "Belki transferde biraz geri kalmıştık ama son bir haftada 5 futbolcumuzla buradayız. Antalyaspor’dan Ozan Evren Özenç ile 3 yıllık bir mukavele yaptık. Mustafa Eskihellaç ve Seth transferlerinde de Malatyaspor Kulübü Başkanı'na teşekkür ediyorum. Dün de spor camiasının yakından tanıdığı Giresunspor'da 3 yıl forma giyen Dodo ile anlaştık. Son olarak da Bursaspor’da oynadığı dönemde görüştüğümüz ama anlaşamadığımız, gönlümüzde olan İsmail Konuk ile 1 yıllık anlaşma yaptık." diye konuştu.
Çarıkcı, sezonun başlamasına yaklaşık 15 gün kaldığını da anımsatarak, "Bir iki transfer daha yaparak sezona tam kadro başlamayı hedefliyoruz." dedi.
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ
Seth, Boluspor'a katkı vermek için geldiğini aktararak, "Süper Lig'e yükselme konusunda Boluspor'a faydalı olmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma ve bu takıma üst seviyeye çıkaracağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.
Kaleci Ozan Evrim Özenç, Boluspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Şehrin, başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın benden beklentilerinin sonuna kadar farkındayım. Bu şehir birçok iyi kaleciye sahip oldu. Umarım ben de onlardan biri olabilirim. Daha önce şampiyonluk yaşamış bir insan olarak söylüyorum; bu şehre şampiyonluk çok yakışır. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum."
Dodo, lige iyi başlayıp iyi bitirmek istediklerini belirterek, "Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu kulübün hedefi her zaman için Süper Lig'dir. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Mustafa Eskihellaç ve İsmail Konuk da Boluspor'a geldikleri için çok sevinçli olduklarını vurgulayarak, transferlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 5 futbolcu kendilerini Bolusporlu yapan sözleşmeleri imzaladı.
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