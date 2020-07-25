Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.