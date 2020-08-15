TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da ligin bitmesiyle birlikte anlaşması karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Fırat Gül’ün ardından başlayan yeni teknik adam arayışı sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp bir süredir görüştüğü Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taşyürek’in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı’nın yapacağı belirtildi.