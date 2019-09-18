18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon başında anlaştığı ve 4 hafta boyunca takımın başında olan teknik direktör Giray Bulak ile dün yapılan görüşme sonucunda yollarını ayırdı.
Bulak’ın ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, Osman Özköylü ile anlaştı. Bugün sabah saatlerinde Bolu’ya gelen Özköylü ile Boluspor arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkcı, ilk 4 haftada alınan kötü sonuçların taraftarları ve Bolu halkını üzdüğünü ifade etti. Çarıkçı, “Bu sezona yeni bir heyecanla başlamıştık. Tabi 4 haftadan beri alınan sonuçlar başta bizleri, taraftarı, Bolu halkını üzdü. Bugüne kadar sezona bu kadar kötü başlamamıştık. Ama takımımızın iyi olduğunu biz bilmekteydik. Giray hocamızla da dün yollarımızı ayırdık. Bazen futbolda böyle doku uyuşmazlığı oluyor. Bazen teknik heyet, futbolcu sıkıntısı olabiliyor. Hocamızla da 2 yıllık bir mukavele imzalayacağız. Bu konuda başta taraftarımız, basınımız, halkımız Boluspor’dan ümidini kesmesin. Moral bozmayacağız. İnşallah bu hafta hocamızla Ümraniye maçıyla beraber çıkışa geçeceğiz. İyi bir takımız. Hayırlı olsun diyorum” dedi.
Boluspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, “Özellikle futbol camiasında hem kulüp hem futbol kültürü çok yüksek olan bir kulüpte, hem de bu kültürün kuranlardan başkanımız Necip Çarıkcı ile çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Boluspor’un çok iyi bir kadrosu var. Çok kaliteli oyunculardan oluşan kadrosu var ama bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. Başlangıçlar iyi olmayabiliyor. Ama bu devamı böyle gelecek demek değil. Biz inşallah en kısa sürede bu haftayla başlayarak bu gidişatı tersine çevirmek istiyoruz. Çünkü Boluspor’un kadrosu çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Boluspor kulübü çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Boluspor’un hedefinin birincilikle 6.’lık arasında bir yerde olduğu herkese söylemek istiyorum. Bu da zaten bizim hedefimizin, beklentimizin ne olduğunu en güzel şekilde ifade ediyordur” şeklinde konuştu.
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