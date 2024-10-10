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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor milli arada sıkı çalışıyor - Futbol Haberleri

        Boluspor milli arada sıkı çalışıyor

        Boluspor milli arada güç depoluyor... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, milli ara sonrası oynayacağı Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:34
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        Boluspor milli arada sıkı çalışıyor
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        Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, milli maçlar dolayısıyla verilen arada dinlendikten sonra Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarının startını verdi. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı ve bireysel çalışmalarla devam etti.

        Boluspor ile Çorum FK, 9. haftada 20 Ekim Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu müsabakadan 3 puanla yarılarak ateş hattından çıkmak istiyor.

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