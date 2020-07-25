Çarıkcı, olağanüstü kongre kararı sonrasında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Boluspor Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.
Eskişehirspor maçından sonra kongre kararı alacağı ve aday olmayacağı yönündeki açıklamalarını anımsatan Çarıkcı, "Aslında sezon başında başkanlığımı noktalamıştım. Herkesin bundan haberi vardı. Dışarıda 'Necip Bey kongre kararı alır, bekler. En son yeniden Başkan olur.' söylentisi oluyor. Benim aday olmayacağımı herkes iyi biliyor." diye konuştu.
Çarıkcı, Boluspor'un iyi olması için şirketleşme sürecinin başlaması gerektiğine dikkati çekerek, artık Türkiye'de bütün kulüplerin şirketleştiğini, Avrupa'da kulüpleri şirketlerin satın aldığını söyledi.
"Samsunspor, TFF 2. Lig'e düştükten sonra Yıldırım Holding sahibi Yüksel Bey tarafından satın alındı. Bu sene Samsunspor şampiyon olarak TFF 1. Lig'e çıktı." diyen Çarıkcı, bu sene de Samsunspor'un şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu vurguladı.
Kulübün mali yapısı hakkında da değerlendirme yapan Çarıkcı, "Ben hayatta Boluspor Kulübünde hiç paraya elimi sürmedim. Bu kulübün bütün her şeyi yeminli mali müşavirleri var, denetçi firması var. Bu kulübün mali as başkanı ve kulüp müdürü var. Ben Boluspor'a sadece reklam bulurum. Hiç parayla işim olmaz. Şu andaki bizim borcumuz toplam 19 milyon Türk Lirası, bunu herkes iyi bilsin.” şeklinde konuştu.
Çarıkcı, sezon başından bu yana 3 milyon lira pirim ödemesi geçekleştirdiklerini belirterek, "Dün de ligler bitti. Futbolculara biz söz vermiştik. 4 ay önce bu takım ligde kalırsa 80 bin lira vereceğiz demiştik. Ligde kalma primi. Dün 1,2 milyon lirayı bütün futbolcu kardeşlerimize hak ettiği olan primi ödemiş olduk. Bu sezon 3 milyon lira prim vermişiz. 2,8 milyon lira da bizim futbolcularımıza çekler, senetler vardı. Dün Boluspor kasasından 4 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.
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