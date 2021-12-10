Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Gökhan Karadeniz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Karadeniz'in 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren Boluspor formasını giymeye başlayacağı kaydedildi.