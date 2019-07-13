Habertürk Spor / Ahmet Selim KUL

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki kampın son gününde Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Moses ve 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Fenerbahçe mücadeleye; Berke, Murat, Okan, Serdar, Abdülcebrail, Ozan, Tolgay, Mehmet, Alper, Moses ve Allahyar ilk 11’i ile başladı.

İkinci yarıda ise Serdar, Moses, Tolgay, Ozan, Mehmet, Allahyar ve Berke kenara gelirken; Jailson, Tolga Ciğerci, Yusuf Mert, Ferdi, Sadık, Barış ve Harun oyuna dahil oldu.

GOLLER

Dakika 9: Fenerbahçe soldan etkili geldi. Abdülcebrail Moses ile verkaça girdi. Genç sol bek ardından bir kez daha yerden Moses’a oynadı. Moses düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Dakika 65: Fenerbahçe 64. dakikada Barış Alıcı’nın harika pasına hareketlenen Yusuf Mert Tunç’un yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Tolga Ciğerci topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

NOTLAR

- Fenerbahçe’de Max Kruse, Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas maç kadrosunda yer almadı.

- Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de Bolu’daki müsabakayı takip etti.

- Yeni transferlerden Murat Sağlam ve Allahyar ilk kez Fenerbahçe forması giydi.