Boluspor'da yönetim istifa etti

Abat, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık görevini geçen yıl bırakma ve istifa etme talebine rağmen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir sezon daha devam etmelerini ısrarla rica ettiğini anımsattı.
Gelinen son süreçte Başkan Özcan'dan özür dileyerek 22 Nisan'da görevinden istifa ettiğini kendisine bildirdiğini aktaran Abat, "Çok geç kalmamak adına ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, iki yıllık süreçte hem ekonomik hem de mental olarak çok yıpranmış olup, görevimizden istifa ettiğimizi, kulüp yönetimini ve anahtarlarını görevi aldığımız adrese iade ettiğimizi beyan ederiz." ifadelerini kullandı.
Abat, kalan 4 maçta takımın alacağı puanlarla gelecek sezonlarda ekonomik ve sportif anlamda daha başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Boluspor Kulübünün bugünden itibaren başta Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde seçilmiş ve atanmışlar olarak hep birlikte yeni heyecan ve dinamizm kazanması gerekir. En baştan beri yeterli maddi desteği alamayan ve verilen sözlerle bugüne kadar oyalanan, yılan hikayesine dönen, maddi destek vaatlerinin hiçbirinin tutulmadığı, dayanacak maddi ve psikolojik gücü kalmayan bir başkan ve yönetim kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Şimdiye kadar yeterli desteğin sağlanamadığı iki yıllık süreci unutup son dört maçta en fazla maddi ve manevi desteği hissettirip, Boluspor takımının ligdeki yerini sağlamlaştırmaları gerekmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!