Boluspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı, teknik ekip ve futbolcular ile kulüp görevlilerinin geride kalan günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Necip Çarıkcı, teknik direktörümüz Fırat Gül ve yardımcıları, profesyonel futbol takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Koronavirüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz."