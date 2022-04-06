Boluspor'da Erginer'le yola devam!

Erginer, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son oynanan Manisa FK maçı ile ligin ikinci yarısındaki durumu değerlendirdi.
İkinci yarıya güzel başladıklarını belirten Erginer, "İkinci yarıda 10 maç oynadık. Mükemmel başladığımız 5 maçlık periyodun arkasından bunun tam tersi yaşadığımız 5 maçlık periyot var. Özellikle Manisa maçını söyleyebilirim. Bu zamana kadar herhalde geçen seneden beri oynadığımız en kötü futbolu oynadık. Maçın hiçbir dakikasında oyuna ortak olamadık. Rakibe karşılık veremedik. Bunu sadece taktiksel açıdan ya da oynanan oyun anlamında söylemiyorum. Manisa maçında, coşkumuz, arzumuz isteğimiz de yoktu. Dolayısıyla maçın hiçbir dakikasında oyunda olamadık." diye konuştu.
"FUTBOLCULARIM ÇOK BASKI YAPTIM GÖREVİ BIRAKMAMAM İÇİN"
Erginer, Manisa FK karşılaşmasındaki kötü ve isteksiz oyunun kendisini rahatsız ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Maçtan sonra oyuncularımla soyunma odasında konuştum. Bu gidişatı, 5 maçlık periyodu. Maç özelindeki sıkan şeyleri başkanla da konuşacağımı da söyledim. Oyuncularıma, 'Başkanımız kabul ederse görevi de bırakacağım'ı söyledim soyunma odasında. Başkanımızla daha sonra konuştuk, kabul etmedi benim bu isteğimi. Bir şeylerin değişmesi gerektiği ile ilgili düşüncem oldu. Oyuncularım da maçtan sonra tesiste yanıma geldiler. Onlarla konuştuk. Onların benim bu kararıma gösterdikleri duruş, tepki de önemliydi. Futbolcularım çok baskı yaptılar görevi bırakmamam için. Benim görevi bırakmamam için bana yaptıkları baskıyı aslında burada değil de sahada görmek istiyorum. Onlar da bundan sonra böyle bir oyunu bir daha oynamayacaklarını, bunu da sahada göstereceklerini söylediler. Bizim temel amacımız; Boluspor'un başarısı. Ne yapılması gerekiyorsa doğru zamanda onu yapmamız gerekiyor. Biran önce toparlanmamız şart."
Bundan sonraki süreçte kendilerini korkutan maç olmadığını aktaran Erginer, "Bizi korkutan kendi oyunumuzu sahaya yansıtamamamız. Bir daha böyle bir oyunun sezon bitene kadar oynanacağını, böyle bir maç yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tekrar takım bütünlüğünü sağlayacağız. Bunu tekrar yakalayacağız. Bu haftadan itibaren sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
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