Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Abdullah Uğur Sarı

Beypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 61 Bartu Kulbilge), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Bregu (Dk. 61 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Eray Ataseven), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 85 Balaj), Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 78 Tugay Kacar)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Tshibola (Dk. 46 Lualua), Metehan Mert, Barış Alıcı, Gökhan Gül, Bieliaiev (Dk. 23 Rahmetullah Berişbek-Dk. 78 Musa Şahindere), Grechyshkin, Eleke (Dk. 69 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 Arda Kızıldağ), Muhammed Bayır, Lima

Goller: Dk. 45 Kasongo, Dk. 76 Gökhan Karadeniz (Penaltıdan), Dk. 90 Berk Yıldız (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 75 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 36 Mehmet Zahit Çınar, Dk. 72 Kasongo (Beypiliç Boluspor)