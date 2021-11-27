Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 90+3 Diarrassouba), Bregu (Dk. 90 Arda Köksal), Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 90+3 Diyar Kaba), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 65 Novak), Berk Yıldız (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Mikail Okyar (Dk. 46 Enes Keskin), Umut Bulut (Dk. 85 Erencan Yardımcı), Gökcan Kaya (Dk. 71 Stancu), Dibba, Timur Temaltaş (Dk. 85 Taşkın Ilter), Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ)

Goller: Dk. 33 Bregu (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 65 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 56 Umut Bulut (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Abdurrahim Dursun, Dk. 64 Eray Ataseven (Beypiliç Boluspor), Dk. 31 Mezague, Dk. 64 Enes Keskin (Eyüpspor)