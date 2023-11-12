Boluspor: 2 - Sakaryaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 yendi
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-2 kazandı.
Yeşil Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kabongo Kasongo, 28. dakikada Odise Roshi ve 53. dakikada Yonathan Del Valle kaydetti.
Boluspor'un golleri ise 66. dakikada Veaceslav Posmac ve 84. dakikada Naby Youssouf Oulare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 19'a yükseltirken, Boluspor 13 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.