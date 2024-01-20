Boluspor: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor evinde Bandırmaspor'u ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 2-1 kazanırken goller; 45+1'de Veaceslav Posmac ve 90+7'de Adel Bettaieb'den geldi. Konuk ekip Bandırmaspor'un tek golü ise 90+10'da Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Boluspor puanını 26'ya çıkardı. Bandırmaspor ise 30 puanda kaldı.
İki takımı ligin ilk yarısında karşı karşıya getiren mücadele golsüz sona ermişti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Boluspor deplasmanda Şanlıurfaspor'a konuk olurken, Bandırmaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.