Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Bilal Kısa),Gökhan Sazdağı, Seth, Fethi Özer, Emir Halilovic (Dk. 70 Kubilay Türk Yılmaz),Kidric (Dk. 89 Emre Öztürk),Mustafa Durak

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış (Dk. 76 Diop),Ahmet Dereli, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Mbilla Etame (Dk. 49 Eren Keleş),Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Samican Keskin (Dk. 83 Bagayoko),Eze

Goller: Dk. 15 Mbilla Etame ( Adanaspor),Dk. 82 İsmail Konuk, Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Evren Korkmaz, Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 55 Celil Yüksel, Dk. 61 Eren Keleş (Adanaspor),Dk. 45+1 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90+2 Fethi Özer (Boluspor)