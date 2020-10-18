MAÇTAN DAKİKALAR

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan’ın ceza sahası içine gönderdiği topta Marlinho fileleri havalandırdı. 1-0

44. dakikada, ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ali Keten’in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık’ın şutunda top ağlara gitti. 1-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aosman’ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-2