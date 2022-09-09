Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)

Gol: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)