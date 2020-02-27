Maçtan dakikalar

8. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında ceza sahası içinde Mustafa Eskihellaç’ın şutunu kaleci Atilla Özmen çeldi.

8. dakikada Hayrullah Bilazer’in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Emre Öztürk’ün vuruşunu kaleci Atillah Özmen kornere çeldi.

17. dakikada sağ kanattan Anıl Taşdemir’in ortasında ceza sahası içinde Sezer Özmen’in kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1

21. dakikada sağ kanattan İsmail Konuk’un ortasında Kidric’in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çeldi.

63. dakikada Bilal Kısa’nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan , Gökhan Memişoğlu , Selahattin Altay

Boluspor: Mosquera , Hayrullah Bilazer , İsmail Konuk , Burak Bekaroğlu , Emre Öztürk (Delarge dk. 78 ),Cumali Bişi , Halilovic , Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 46 ),Bilal Kısa , Mustafa Durak , Kidric (Kubilay Yılmaz dk. 46 )

Yedekler: Bahadır Güngördü, Adilehou, Seth, Muhammed Çetin, Arif Morkaya

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor: Atilla Özmen , Hodzic (Ezeh dk. 46 ),Sezer Özmen , Batuhan İşçiler , Berat Aydoğdu , Serdar Güncü , Mrsic , Rahmi Anıl Başaran (Celal Emir Dede dk. 81 ?),Anıl Taşdemir (Abdulkadir Kayalı dk. 90 ?),Kethevoama , Otoo

Yedekler: Vukovic, Enes Karabulut, Cenk Güvenç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Görkem Fidan, Emircan Çakır

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Sezer Özmen (dk. 17) (Balıkesirspor),Kubilay Türkyılmaz (dk. 63) (Boluspor)

Sarı kartlar: Hodzic, Anıl Taşdemir, Mrsic, Abdulkadir Kayalı (Balıkesirspor),Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor)