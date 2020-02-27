27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
8. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında ceza sahası içinde Mustafa Eskihellaç’ın şutunu kaleci Atilla Özmen çeldi.
8. dakikada Hayrullah Bilazer’in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Emre Öztürk’ün vuruşunu kaleci Atillah Özmen kornere çeldi.
17. dakikada sağ kanattan Anıl Taşdemir’in ortasında ceza sahası içinde Sezer Özmen’in kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1
21. dakikada sağ kanattan İsmail Konuk’un ortasında Kidric’in kafa vuruşunu kaleci Atilla Özmen çeldi.
63. dakikada Bilal Kısa’nın ara pasında topu göğsü ile kontrol eden Kubilay Türkyılmaz meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan , Gökhan Memişoğlu , Selahattin Altay
Boluspor: Mosquera , Hayrullah Bilazer , İsmail Konuk , Burak Bekaroğlu , Emre Öztürk (Delarge dk. 78 ),Cumali Bişi , Halilovic , Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 46 ),Bilal Kısa , Mustafa Durak , Kidric (Kubilay Yılmaz dk. 46 )
Yedekler: Bahadır Güngördü, Adilehou, Seth, Muhammed Çetin, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor: Atilla Özmen , Hodzic (Ezeh dk. 46 ),Sezer Özmen , Batuhan İşçiler , Berat Aydoğdu , Serdar Güncü , Mrsic , Rahmi Anıl Başaran (Celal Emir Dede dk. 81 ?),Anıl Taşdemir (Abdulkadir Kayalı dk. 90 ?),Kethevoama , Otoo
Yedekler: Vukovic, Enes Karabulut, Cenk Güvenç, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Görkem Fidan, Emircan Çakır
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Sezer Özmen (dk. 17) (Balıkesirspor),Kubilay Türkyılmaz (dk. 63) (Boluspor)
Sarı kartlar: Hodzic, Anıl Taşdemir, Mrsic, Abdulkadir Kayalı (Balıkesirspor),Mustafa Durak, Emre Öztürk (Boluspor)
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