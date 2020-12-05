Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Abdullah Uğur Sarı

BeypiliçBoluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 90+3 Burak Bekaroğlu),Bekir Yılmaz (Dk. 87 Mihajlovic),Poepon (Dk. 67 Abdullayev),Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk. 67 Burak Asan),Ali Keten

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Regattin (Dk. 57 Putsila),Yılmaz Özeren (Dk. 58 Thiam),Ziya Alkurt, Paixao, Harun Alpsoy (Dk.81 Yekta Kurtuluş),Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Erhan Çelenk (Dk.81 Gnanduillet)

Gol: Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)

Sarıkartlar: Dk. 16. Poepon, Dk. 85 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor),Dk. 31 Erhan Çelenk (Altay)