Beypiliç Boluspor: 0 - İstanbulspor: 2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kaçar, Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 61 Burak Asan),Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Hamza Gür),Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 46 Poepon),Alican Özfesli (Dk. 81 Mihajlovic),Aykut Demir (Dk. 45 Ali Keten),Burak Bekaroğlu

İstanbulspor: Muhammed Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf),Onur Ergün, Uygar Zeybek (Dk. 63 Eslem Öztürk),Etoga, Levent Ayçiçek, Melih Kabasakal, Rroca, Ali Yaşar (Dk. 80 Ali Dere),Abazaj (Dk. 77 Muhammed Durmuş)

Goller: Dk. 44 Rroca, Dk. 83 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Marlinho, Dk. 67 Burak Bekaroğlu, Dk. 69 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada şık çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Abazaj’ın sert şutunda top kaleci Mosquera’da kaldı.

23. dakikada Bekir Yılmaz’ın ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Aykut’un şutu üst direkten az farkla auta çıktı.

36. dakikada Alican Özfesli’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Tugay’ın şutu yan direkten oyuna alanına geri döndü.

44. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

73. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Eslem Öztürk’ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topta Levent Ayçiçek vuruşu ağlara gitti. 0-2