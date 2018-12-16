Boluspor: 0 - Altınordu: 1 (Maç sonucu)

Türkiye Spor Toto 1. Lig mücadelesinde Boluspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi.Boluspor maça şu 11'le başladı: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Daniel Dimov, Hayrullah Bilazer, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, İshak Çakmak, Mutlu Güler, Guido Koçer, Bentley, Özgür Can ÖzcanAltınordu takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Sefa Yılmaz, Berkay Samancı, Anıl Koç, Murat UçarDakikalar 29'u gösterirken Sefa Yılmaz, konuk takımın ilk golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 0-1 bitti. Maçın ikinci yarısı golsüz bitti.Mücadele 0-1 bitti.İddaa 447 koduyla açtığı bu maçta Altınordu kazanır bahsine oynayanlara 3.10 oranını kazandırdı.Boluspor takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 yenilgi. Konuk Altınordu ise bu süreçte 1 kez kazandı, 2 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.