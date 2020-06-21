Boluspor: 0 - Altınordu: 0

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan , Mehmet Kısal , Murat Engin Gözütok

Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Arif Morkaya, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mutlu Güler (Bilal Kısa dk. 53 ),Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç (Kidric dk. 85)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Fethi Özer, Bahdır Yağız, Ensar Bayır

Teknik Direktör: Fırat Gül

Altınordu: Erhan Erentürk, Onur Taha Çakır, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Furkan Çil, Ufuk Budak, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Berkay Samancı dk. 87),Hüseyin Üner (Hüsamettin Yener dk. 90+2),Metehan Mimaroğlu (Batuhan Kırdaroğlu dk. 66),Kemal Rüzgar (Yasin Ozan dk. 66)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Burak İnce, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Erdoğlu

Sarı Kart: Onur Taha Çakır (Altınordu)