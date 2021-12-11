Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 67 Erkam Reşmen), Fethi Özer, Bregu (Dk. 90 Arda Hilmi Şengül), Hakan Bilgiç, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Bertu Alican Özyürek (Dk. 71 Novak), Berk Yıldız

Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel, Benasser, Cem Özdemir (Dk. 79 Kingsley), Tetteh (Dk. 90 Muhammet Ömer Çakı), Donkor, Uğurcan Yazğılı, Roche (Dk. 46 Rüştü Hanlı), İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 89 Harun Kaya), Fıratcan Üzüm

Sarı kartlar: Dk. 45 Roshi, Dk. 67 Erkam Reşmen, Dk. 90 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 46 Rüştü Hanlı, Dk. 90 Benasser (Adanaspor)